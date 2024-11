Il vicesegretario nazionale del Partito democratico, Andrea Orlando, torna in Calabria. Venerdì 17 gennaio, alle 17, sarà a Rende, presso il Palagarden in via Tevere, a sostegno della candidatura di Carlo Guccione.



Insieme ad Andrea Orlando e al candidato al Consiglio regionale per il Partito democratico Guccione, interverranno il commissario del Pd calabrese, Stefano Graziano, il commissario della Federazione provinciale Pd Cosenza, Marco Miccoli, il presidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci.

LEGGI ANCHE: Elezioni regionali in Calabria, guida al voto