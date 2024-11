Dal ramo della Cgil dedicato ai sindacati un seminario sui temi dell'immigrazione e sulle storie di vita di extra comunitari che hanno avviato percorsi lavorativi e di studio in Calabria

«I migranti non ci stanno invadendo, non ci stanno rubando nulla, sono persone che vivono in condizioni di estrema solitudine ed abbandono. Per demolire questa barriera abbiamo bisogno di rivalutare le relazioni all’interno delle comunità. Come Riace, esempio di come si possa fare non semplice accoglienza ma inclusione».



Il segretario nazionale di Cgil Spi Mina Cilloni è intervenuta a Lamezia Terme al seminario sul tema “Storie di migrazioni ed accoglienza”, promosso dallo stesso sindacato.



All’incontro ha preso parte anche Maurizio Alfano, esperto di immigrazione, che oltre ad offrire una fotografia in numeri e cifre del fenomeno immigratorio, ha presentato il suo libro “Il razzismo non è una favola”. Al seminario hanno preso parte anche Vladimiro Sacco, segretario generale Spi Cgil Calabria, Carmela Melluso, segretaria Spi Cgil Calabria, Aboudramone Kontao, studente universitario e Alessia Barbiero, rappresentante Reti Comuni Solidali.

Tiziana Bagnato