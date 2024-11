In Calabria diversi sindaci possono già festeggiare la loro elezione a urne ancora aperte. Si tratta dei primi cittadini di quei comuni in cui c'era un solo candidato sindaco. In questo caso è sufficiente raggiungere il quorum del 40% + 1 di votanti per ottenere l'elezione. È inoltre necessario che il 50% dei voti sia valido, ma a meno che vi siano eclatanti sorprese per gli otto candidati ormai è fatta. Dopo il dato dell'affluenza delle ore 12 risultavano già eletti in 8. Altri 8 possono invece festeggiare dopo il dato delle ore 19. C'è infine chi ha dovuto attendere fino alla fine, alla chiusura delle urne alle 23, per avere la certezza di poter guidare il proprio comune.

I sindaci eletti già alle ore 12

Nel Cosentino, con l'affluenza registrata alle ore 12, sono, di fatto, certi dell'elezione i candidati di Cervicati Gioberto Filice, a capo della lista Cervicati vive, dove l'affluenza è stata del 47,25%; di Figline Vegliaturo Pasquale Filice a capo della lista Progetto Figline, dove ha votato il 44,03% degli aventi diritto; a Mottafollone Romeo Basile, sostenuto dalla lista Per Mottafollone, che ha registrato un'affluenza del 47,35%; Pedivigliano Giuseppe Perri con la lista Scegli Pedivigliano, dove i votanti sono stati il 47,51%; e a San Giorgio Albanese Gianni Gabriele con la lista Rinnovare per crescere ed un'affluenza del 65,09%.

Già sindaci di fatto anche Domenico Gallelli a Zagarise (Catanzaro), con la lista Continuiamo a crescere insieme, dove si è registrata un'affluenza del 42,96%; Francesco Angiletta a Mongiana (Vibo Valentia), con la lista Mongiana cangiante, dove ha votato il 45,11% degli aventi diritto; e Santo Monorchio a Bagaladi, con la lista Fare per Bagaladi, dove l'affluenza è stata del 45,87%.

I sindaci eletti dopo l'affluenza delle ore 19

Nel Vibonese alle ore 19 affluenza oltre il 40% a Cessaniti (sindaco Enrico Sorrentino grazie a un'affluenza del 41,64%), Drapia (Alessandro Porcelli, affluenza del 53,34%), Pizzoni (Vincenzo Caruso, affluenza 55,71%) e Sorianello (Sergio Cannatelli, affluenza 56,96%).

Nel Reggino, a Cardeto (affluenza 56,37%) e Sant'Ilario dello Ionio (66,63%), dove rispettivamente Daniela Arfuso Pasquale Brizzi hanno vinto la loro sfida contro il quorum.

Nel Catanzarese eletto Saverio Ruga ad Amato, grazie a un'affluenza del 53,72%, e Valentina Cuda a Pianopoli che ha "sconfitto" il quorum con il 55,1% dell'affluenza.

Alle 23 urne chiuse: altri sindaci eletti

Alle ore 23, con il nuovo dato - definitivo - sull'affluenza, ecco altri due sindaci che possono dirsi eletti. A Nicotera, nel Vibonese, Giuseppe Marasco grazie a un'affluenza del 42,10%. Nel Crotonese, Antonio Amato festeggia a Belvedere Spinello: qui l'affluenza è stata del 46,44%.