«Vi anticipo che ho intenzione di far svolgere un Consiglio dei ministri in Calabria, perché la Calabria è una delle regioni del Sud più abbandonate a se stesse e il Cdm avrà un valore simbolico ma anche operativo». Lo afferma il premier Giuseppe Conte incontrando gli studenti alla Luiss nelle conversazioni su "Europa e futuro". «In Calabria ci sono tanti problemi, una sanità disastrata, una criminalità insidiosissima. Con il Cdm porteremo delle misure concrete», sottolinea Conte che aggiunge: «Sulla sanità stiamo pensando ad intervento straordinario, risolutore».

Il ministro Grillo: «Decreto Calabria in arrivo»

Non si è fatto attendere il commento del ministro della Salute, Giulia Grillo che in un twitter afferma: «Grazie Giuseppe Conte per l'impegno preso. Il Cdm in Calabria rafforza l'azione straordinaria che Ministero Salute, commissari e governo tutto stanno mettendo in campo per cambiare finalmente la realtà della sanità in quella regione. DecretoCalabria in arrivo».