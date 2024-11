Comincia a delinearsi lo scenario post primarie in Calabria, per lo meno rispetto ai seggi che spettano ai democrat della nostra regione in seno all’Assemblea nazionale. Cristallizzato infatti il dato regionale rispetto alle mozioni in campo, bisognerà vedere ora quali ripercussioni si registreranno rispetto al voto nazionale che ha incoronato Elly Schlein quale nuovo segretario del Partito.

D’altra parte in Calabria il voto è andato in controtendenza, conferendo la vittoria a Bonaccini. L’esito finale di queste primarie aperte – che hanno visto partecipare circa 36 mila elettori - con lo spoglio completato in 196 sezioni su 196 dice che Stefano Bonaccini ha raggiunto il 65% delle preferenze con 23254 voti, mentre Elly Schlein si è fermata a 12745 voti, totalizzando il 35%.

Una vittoria comunque non così netta come ci si aspettava viste le forze dispiegate sul campo, e visto che con Bonaccini erano schierati il segretario regionale Nicola Irto, i consiglieri regionali e, 4 segretari di federazione su 5.

Intanto la Commissione regionale ha chiuso le prime verifiche e si appresta a indicare la distribuzione dei 14 delegati spettanti alla nostra regione. Secondo quanto si apprende alla mozione Bonaccini ne spetteranno 9, mentre a quella della Schlein soltanto 5.

La nostra regione era suddivisa in tre collegi che coincidono a sud con il territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria, al centro con le province di Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone, e a nord con la provincia di Cosenza.

I bonacciniani fanno l’en plein nel collegio centrale di Catanzaro portando a casa 4 delegati e lasciando le briciole lai sostenitori della neo segretaria. In tal senso, dovrebbero essere eletti Elisabeth Sacco, Carmelo Apa, Rosalia Pezzaniti e Andrea Devona per la mozione “Energia popolare”; e Jasmine Cristallo per “Parte di noi”.

Scendono a 3 i delegati di Bonaccini nella provincia bruzia - Salvatore Monaco, Rosellina Madeo, Severino Angelo – mentre la Schlein ne prende due: Maria Locanto e Alberto Laise.

Pari e patta nel territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria, dove risultano eletti delegati Vittorio Zito e Simona De Marzo in quota Bonaccini, e Paolo Gramuglia e Francesca Lopresti per l’area Schlein.