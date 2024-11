Approvato l'avvio dell'iter per la federazione che porterà a costruire il progetto politico unitario Renew Europe in vista delle elezioni europee

Si consolida l’intesa Azione-Italia viva. I dettagli sono contenuti in una nota stampa a firma del segretario regionale di Azione Calabria, Fabio Scionti e del coordinatore regionale di Italia Viva Calabria, Ernesto Magorno nella quale si evidenzia: «L'impegno di Azione e Iv continua anche in Calabria e, dopo l'incontro dello scorso 11 novembre in cui si è decisa l'istituzione di un tavolo di lavoro comune, annunciamo una riunione congiunta per il prossimo 10 dicembre».

«L'assemblea nazionale di Italia Viva, come già fatto da quella di Azione lo scorso 19 novembre -si legge ancora- ha approvato l'avvio dell'iter per la federazione che porterà a costruire Renew Europe. Si tratta di un altro fondamentale passo di questo percorso iniziato lo scorso mese di agosto e che ha come primo obiettivo essere il primo partito alle elezioni europee del 2024». Alla riunione del 10 dicembre saranno presenti oltre a Scionti e Magorno, anche i rispettivi segretari e coordinatori provinciali. «Sarà un ulteriore momento – conclude il comunicato - nella costruzione di questo progetto che, con il passare del tempo, attira sempre maggior interesse da parte di tanti cittadini».