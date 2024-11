«Sulla presunta inagibilità del teatro Grandinetti ho già presentato un esposto contro una pluralità di soggetti, tra cui il commissario del Comune di Lamezia Terme, Francesco Alecci. Alla magistratura penale ho chiesto di verificare atti, fatti e responsabilità». Lo afferma, in una nota, il deputato M5s Giuseppe D'Ippolito, che annuncia una conferenza stampa volante per domani.

«Comportamento anomalo dei commissari»

L’incontro con la stampa si svolgerà intorno alle 13 «proprio sulle scale del tribunale lametino, appena dopo il mio incontro di persona, sul caso, con il procuratore Salvatore Curcio». «Da tempo - prosegue il parlamentare - denuncio e contesto un ostinato comportamento anomalo della commissione straordinaria e di dirigenti del municipio, che appare in linea con precise scelte della precedente amministrazione comunale, caduta in seguito allo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Le istituzioni di competenza esamineranno le questioni che ho posto con il dovuto rigore formale. Il dato di fatto, come ho ribadito altre volte, è che Lamezia Terme non è più dei lametini, il che è gravissimo e imperdonabile».

«L'attuale inagibilità del teatro Grandinetti - sostiene ancora D'Ippolito - ha degli aspetti molto seri che vanno conosciuti, approfonditi e valutati a modo. Per questo ritengo essenziale darne conto ai giornalisti, affinché riportino all'opinione pubblica quanto ho potuto ricostruire, da cittadino prima e da deputato poi».

