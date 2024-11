«Penso che sia indispensabile e necessario ascoltare costantemente gli amici e gli elettori». In collegamento anche il ministro per il Sud Fitto e la sottosegretaria agli Interni Ferro

Inaugurazione ieri a Cosenza della segreteria politica di Luciana de Francesco, presidente della prima commissione consiliare regionale, di Fratelli d'Italia. Sono intervenuti in collegamento da remoto, il ministro per il Sud, Raffaele Fitto, e la sottosegretaria agli Interni, Wanda Ferro, entrambi impegnati a Roma per l'approvazione della legge finanziaria. «Sono emozionata - ha detto De Francesco - perché questa sede mi ricorda la mia adolescenza e l'adesione ad Azione Giovani, allora guidata da Giorgia Meloni. Penso che sia indispensabile e necessario ascoltare costantemente gli amici e gli elettori - ha aggiunto De Francesco - nella consapevolezza che un grande partito come il nostro debba aprirsi sempre di più al contributo di tutti. Cercheremo di utilizzare questo spazio di partecipazione - ha concluso Luciana de Francesco - per migliorare le nostre proposte politiche ed istituzionali e per contribuire fortemente al processo di cambiamento della regione».