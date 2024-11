Il coordinatore politico del centrosinistra rivela per la prima volta le sue impressioni sul passo indietro del manager dello spettacolo

Il centrosinistra in Calabria lo ha più volte indicato come figura organizzativa in concomitanza con appuntamenti elettorali di rilievo come le regionali del 2014 o le comunali di Cosenza del 2016. Probabilmente per le sue capacità di mediatore, maturate quando ricopriva incarichi di responsabilità nel sindacato. Luigi Incarnato, indicato oggi come probabile candidato alla Camera per il collegio di Paola-Castrovillari, per la prima volta parla della improvvisa “fuga” di Lucio Presta a pochi giorni dalla presentazione ufficiale della candidatura a sindaco del capoluogo bruzio. Ecco l’intervista:

Salvatore Bruno