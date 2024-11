«Una situazione allucinante, il ministro dell'Interno intervenga immediatamente. Se a Lamezia Terme, che è sempre in Calabria e non dall'altra parte dell'oceano, per due sezioni si è rifatta l'elezione, quantomeno nelle otto sezioni di Reggio Calabria si dovrebbe tornare a votare e poi si deve rifare il ballottaggio». Lo ha detto all'Agi Antonino Minicuci, l'ex candidato a sindaco del centrodestra che ha perso il ballottaggio contro Giuseppe Falcomatà, commentando l'indagine della Procura di Reggio Calabria che oggi ha portato all'arresto del consigliere comunale del Pd Antonino Castorina per una serie di presunti brogli elettorali.