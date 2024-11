Il consigliere regionale sul vertice capitolino: “Oggi più che mai il centrodestra si propone autorevolmente alla guida del Paese e della nostra regione”

“Forza Italia dimostra particolare attenzione alle esigenze dei singoli territori. L’incontro di oggi a Roma testimonia l’impegno del partito ad annullare quel solco costruito in questi anni dal governo di centrosinistra con le realtà locali”. E’ quanto afferma il consigliere regionale Mario Magno presente oggi insieme a oltre 600 amministratori a Roma alla conferenza degli Enti Locali “Rivoluzione Comune, La Forza dell’Italia” organizzata dal responsabile nazionale Marcello Fiori.

“Quando si parla di ridurre l’oppressione burocratica e fiscale che grava sulle piccole e medie imprese, di sicurezza, di valori prioritari come la salute e l’educazione, di creare le condizioni per favorire gli investimenti delle aziende sui territori, di lotta alla povertà e di ricostruzione delle comunità colpite dal terremoto, si toccano temi - osserva Magno - che incidono profondamente sulla vita del Paese e sono particolarmente sentiti in una regione come la Calabria dove il disagio sociale aumenta a causa della mancanza di posti di lavoro e della carenza di servizi”.

“L’impegno di Forza Italia e del presidente Silvio Berlusconi - conclude Magno – è quello, attraverso programmi credibili e condivisi, di fare uscire l’Italia dalla crisi sociale ed economica in cui è precipitata in questi anni. Oggi più che mai il centrodestra si propone autorevolmente alla guida del Paese e della nostra regione”.

La nota inviata da Forza Italia

In vista della tornata elettorale che si terra' nella primavera del 2018, spiega una nota di Forza Italia, Silvio Berlusconi ha nominato una Commissione che collaborera' con gli alleati del centro-destra per individuare i migliori candidati a Presidente di Regione e a Sindaco che siano espressione di tutta la coalizione. La Commissione, presieduta da Altero Matteoli, sara' composta dai presidenti dei Gruppi parlamentari o dai loro vice presidenti. Ai lavori della Commissione parteciperanno Gregorio Fontana, Responsabile organizzativo di Forza Italia, Sestino Giacomoni in qualita' di segretario della Conferenza dei Coordinatori Regionali, i Coordinatori Regionali di Forza Italia di volta in volta interessati per territorio.