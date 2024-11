«La Strada Statale 106 diventa opera strategica non più solo per la Calabria ma per l'intero Paese. Dopo l'inserimento nel Def, sarà finalmente un'infrastruttura a servizio del Mezzogiorno e leva fondamentale di uno sviluppo economico e turistico per troppo tempo compromesso».

Lo afferma in una nota Andrea Gentile, deputato calabrese di Forza Italia.

«Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, si conferma ogni giorno di più come uomo del fare incarnando il volto delle istituzioni operose, capaci di portare a casa risultati preziosi per la propria terra e la comunità di appartenenza e di interagire in modo efficace con tutti i livelli istituzionali».