Il nome era già stato fatto qualche giorno fa, ma era stato accostato alla vicepresidenza dell’Inps come secondo di Mauro Nori, consigliere del ministro Giovanni Tria, la figura più accreditata per guidare la previdenza sociale. In queste ore, invece, un po’ a sorpresa, Pasquale Tridico, 44 anni da Scala Coeli, nel Cosentino, è indicato come prossimo presidente dell’istituto che si occupa di pensioni.



Movimento 5 stelle e Lega avrebbero trovato l’accordo convergendo su un nome in quota grillina, riservando al Carroccio la vicepresidenza. Un’intesa raggiunta ieri, in occasione di un incontro tenutosi a Palazzo Chigi, e che farebbe pensare a un passo indietro di Salvini dopo il voto contrario sull’autorizzazione a procedere nei suoi confronti.

Chi è Pasquale Tridico

Professore di Economia all’università di Roma Tre, Tridico era stato indicato come potenziale responsabile del Welfare nell’elenco dei ministri inviato da Di Maio a Mattarella prima dell’accordo con la Lega del giugno scorso. Consigliere del vicepremier pentastellato, è considerato il padre del reddito di cittadinanza.