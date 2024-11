La decisione è stata presa dopo l'udienza di ieri in cui l'avvocatura dello Stato aveva insistito proprio per il trasferimento del procedimento al Tar della capitale

Sara' il Tar del Lazio a occuparsi del ricorso presentato dal presidente Mario Oliverio avverso la sospensione inflittagli dall'anticorruzione per la nomina di Santo Gioffre' a commissario dell'Asp di Reggio Calabria. Il dispositivo dei magistrati amministrativi catanzarese e' stato depositato questa mattina ed e' in fase di pubblicazione.

La decisione, secondo quanto apprende l'Agenzia Italia - e' stata presa dopo l'udienza di ieri in cui l'avvocatura dello Stato aveva insistito proprio per il trasferimento del procedimento al Tar della capitale. Di parere contrario gli avvocati del governatore, Oreste Morcavallo e Alfredo Gualtieri, che avevano insistito per la sospensione o l'annullamento del provvedimento impugnato. (Agi).