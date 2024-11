I giudici amministrativi hanno discusso del ricorso, con cui il presidente della Regione Mario Oliverio, ha chiesto di annullare il provvedimento interdittivo per tre mesi

Si e' svolta stamane l'udienza davanti al al Tar Calabria per discutere il ricorso con cui il presidente della Regione, Mario Oliverio ha chiesto di annullare o comunque sospendere in via d'urgenza il provvedimento interdittivo per 3 mesi inflitto dall'Anti - corruzione per la nomina di Santo Gioffre' a commissario dell'Asp di Reggio. Davanti ai giudici amministrativi si e' costituita l'avvocatura dello Stato che preliminarmente ha sostenuto che il procedimento dovrebbe essere discusso davanti al Tar di Roma. Di parere opposto gli avvocati del governatore, Alfredo Gualtieri e Oreste Morcavallo. Per i due legali l'atto impugnato e' quello emesso dalla responsabile dell'anti-corruzione della Regione Calabria, provvedimento che riporta come giudice naturale proprio il Tribunale amministrativo della Calabria. Cosi' come avevano sottolineato nel loro ricorso, gli avvocati Gualtieri e Morcavallo hanno sostenuto che la sanzione e' illegittima perche' comminata in assenza di colpa. Dopo le discussioni delle parti i giudici amministrativi sono entrati in camera di consiglio. La decisione potrebbe arrivare gia' nelle prossime ore. (AGI)