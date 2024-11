Il capogruppo Pd in Consiglio regionale: 'Necessario il sostegno, ancora più determinato da parte di tutti, all'azione di contrasto messa in campo dallo Stato'

"Le brillanti operazioni concluse dalle forze dell'ordine hanno ridato ai reggini, negli ultimi mesi, la speranza di una crescita sociale ed economica libera dalla cappa della criminalità, ma quanto accaduto nelle scorse ore al bar Sottozero ci rimette davanti all'esigenza di un sostegno, ancora più determinato, all'azione di contrasto messa in campo dallo Stato". È quanto sostenuto da Sebi Romeo, capogruppo Pd in Consiglio regionale.

"Inquietante ed estremamente pericoloso, questo gesto criminale ci impone una seria riflessione sul livello dello scontro in atto in città. Non è ammissibile che scene come quelle vissute la scorsa notte avvengano ancora. Gli attori sociali, politici e produttivi della nostra città devono necessariamente affiancare, sostenere ed integrare, con ancor più determinazione, l'opera di contrasto degli investigatori."