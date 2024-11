Cristian Invernizzi è il nuovo segretario della Lega Calabria. Ad annunciarlo è stato Matteo Salvini, con uno stringato comunicato.

«Con la presente si ha il piacere di comunicare che, a seguito del congresso, è stata rinnovata la fiducia all'onorevole Cristian Invernizzi il quale non sarà più Commissario ma Segretario della Lega Calabria per Salvini Premier, e rimarrà in carica per 3 anni».

Il parlamentare bergamasco aveva preso il posto del deputato Domenico Furgiuele, coordinatore del Carroccio in Calabria fino al commissariamento.

«Nelle prossime settimane – conclude la nota - il segretario, con il nuovo vice-responsabile nazionale agli enti locali Walter Rauti, procederanno a incontrare le varie realtà del territorio per procedere alla ristrutturazione del partito e degli enti locali».