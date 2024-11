Il commissario regionale torna sul veto al sindaco di Cosenza, ma ribadisce la volontà di «fare squadra per il bene dei calabresi»

«È ormai chiaro che il centrodestra debba scegliere un candidato nuovo, che vinca e liberi la Calabria dal passato e da una sinistra incapace. La Lega è pronta a fare squadra, pensando al futuro, per il bene dei calabresi». A sostenerlo è stato il deputato e commissario regionale della Lega in Calabria Cristian Invernizzi, commentando la notizia della deliberazione di dissesto del Comune di Cosenza da parte della Corte dei Conti. Sulla candidatura alla presidenza della Regione di Mario Occhiuto, sindaco di Cosenza, che ha ottenuto il sostegno di Forza Italia, la Lega ha posto il veto come espressione unitaria della coalizione di centrodestra.