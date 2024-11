Creare una città inclusiva e sostenibile i due obiettivi di fondo grazie ai 18milioni previsti dai fondi por. Ora si lavorerà in partenariato con le associazioni

18 milioni di euro di cui programmare l’uso, la destinazione, gli effetti. 18 milioni di euro per dare a Lamezia delle chance, quelle di diventare una città più inclusiva da un punto di vista sociale ma anche sostenibile.

L’impianto preliminare del Programma Agenda Urbana e che riguarda l’investimento dei fondi por 2014 – 2020 è pronto ed è stato presentato alle associazioni del territorio ed asponenti del Forum del Terzo Settore con l’obiettivo di arrivare ad un tavolo di partenariato.Poco il tempo a disposizione. Entro fine marzo la Regione Calabria aspira ad avere chiuso tutte le agende urbane. Tanta la carne messa al fuoco.

A dare un quadro per il Comune di Lamezia Terme Caterina Vitetti delegata per il settore programmazione strategica. Assente per impegni istituzionali il commissario straordinari Alecci, per la Regione Calabria, invece, presente il dirigente Cosimo Cuomo.

Pronta la cornice bisogna ora riempirla di contenuti. Questo in sintesi l’obiettivo dell’incontro. Ma se da un lato gli stimoli proposti sono stati tanti, validi e calzanti per il territorio lametino, dall’altro non è sfuggito un atteggiamento di disincanto da parte di associazioni e cittadini, appesantiti dal terzo scioglimento per infiltrazioni mafiose ma probabilmente, ancora di più, da promesse infrante, da progetti falliti, da orizzonti rimasti su carta.



Tra le strategie di intervento la crescita sociale ed economica della città tramite, tra l’altro, la messa a disposizione di edifici comunali, la realizzazione di servizi culturali, l’abbattimento delle barriere economiche, strumenti di welfare community, interventi di microfinanza per le imprese e il sostegno al riposizionamento competitivo di queste.