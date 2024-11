L’ex sindaco uscito pulito dal processo di appello che lo vedeva imputato con una pena di 13 anni di reclusione già inflitta in primo grado, sarà capolista nella circoscrizione Sud per Avs (Alleanza Verdi Sinistra). All’incontro con la stampa anche Roberto Salis, genitore della candidata detenuta in Ungheria

«Riace è simbolo di una battaglia importante sull’accoglienza grazie a una persona che ha subito una profonda ingiustizia». Così il segretario nazionale dei Verdi-Europa Verde, Angelo Bonelli, oggi nel borgo della Locride per supportare la candidatura alle Europee di Mimmo Lucano. «Sarà capolista per il Sud e darà voce alle vere emergenze del Meridione dimenticate dal Governo: trasporto pubblico, scuola e difesa del suolo, cose fondamentali che porterebbero molti posti di lavoro. Il Governo vuole premiare i poteri forti. Insieme a Mimmo demoliremo questa narrazione negativa per il sud. Come Avs abbiamo costruito liste importanti fatte di giovani, militanti e ricercatori, la candidatura di Ilaria Salis è una candidatura per difendere lo Stato di diritto. Lei ha già detto che non fuggirà dal processo, ma si vorrà difendere nel processo».

Con il segretario nazionale dei Verdi-Europa Verde c'erano anche il deputato di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e Roberto Salis, il padre di Ilaria detenuta in Ungheria dal febbraio scorso. «Sono qui per sostenere una candidatura straordinaria che abbiamo voluto tutti – ha detto Fratoianni - una scelta condivisa dentro una proposta e un progetto che parla della sua storia, coerente con il nostro modo di pensare. Mimmo è portatore di un’esperienza che parla ad un’Europa che ha bisogno di accogliere e non di escludere, di pace e di giustizia sociale. Vogliamo un’Europa che non faccia una rincorsa agli armamenti sottraendo risorse importanti alle spese che hanno a che fare con la vita delle persone. Qui la sanità è a pezzi e il diritto allo studio non è garantito a tutti. Crediamo che le risorse debbano essere investite così».

«Io e Ilaria siamo due "fuorilegge" – è stato il commento di Lucano – sono orgoglioso di condividere con lei il senso di un impegno politico a difesa dei diritti. Le immagini di lei incatenata mi hanno fatto un brutto effetto. Lei è antifascista come è anche la costituzione. È una combattente per la libertà. Anche il mio percorso è stato simile al suo. Cercavo una riabilitazione sul piano morale, e questa candidatura non è un caso». Al tavolo dei relatori anche l'ex vice sindaca di Cosenza Maria Pia Funaro, che ha lasciato il Pd di recente.

«Credo che anche qui dove non è candidata Ilaria sia importante lavorare per raccogliere firme a favore della situazione di mia figlia – le parole di Roberto Salis -. Lei sta bene, è molto motivata e inizia a vedere un po' di luce in fondo al tunnel. Ma questa luce deve essere tenuta ancora più viva. La scelta di candidarsi? Quello che è accaduto a lei non deve accadere a nessuno in Europa. Ho visto pochi risultati dall’opera diplomatica dello stato italiano».

Nel pomeriggio Bonelli viaggerà alla volta di Vibo Valentia dove presenzierà ad un incontro politico per sostenere la candidatura a sindaco di Enzo Romeo. L’appuntamento è previsto per le 16 nella sede elettorale di via Kennedy.