INTERVISTA | Il sindaco di Santa Maria del Cedro appoggia la candidatura dell'avvocato, in corsa per un posto da consigliere regionale nella lista di Pippo Callipo

Se il presidente uscente Mario Oliverio si fosse candidato nuovamente alla presidenza della Regione Calabria, il sindaco di Santa Maria del Cedro sarebbe stato certamente uno dei candidati nelle liste a sostegno, come annunciato agli inizi di dicembre scorso. Invece, una volta esclusa tale possibilità, Ugo Vetere ha fatto un passo indietro tirandosi fuori dalla competizione, ma scegliendo comunque di rimanerne protagonista alle prossime elezioni regionali della Calabria. In una intervista di questa mattina rilasciata alla nostra redazione, il primo cittadino si è infatti apertamente schierato a favore dello schieramento di Pippo Callipo, mostrandosi al fianco della candidata al consiglio regionale Norina Scorza, nella lista "Io resto in Calabria".



Chi è Norina Scorza

Norina Scorza nasce a Roggiano Gravina il 1° gennaio del 1966, ma vive da sempre a Praia a Mare. Laureatasi in Giurisprudenza all'università di Salerno, è abilitata alla professione di avvocato (che svolge nel foro di Paola) dal novembre 1994, mentre dal 2007 risulta patrocinante in Cassazione. È moglie e madre, e negli anni trova anche il tempo di appassionarsi alla politica. Nel 2017 è la prima donna nella storia della comunità di Praia a Mare a candidarsi a sindaco, sfidando lo storico primo cittadino Antonio Praticò, con la lista "Noi per Praia". Oggi riveste il ruolo di capo gruppo di minoranza nella città dell'isola Dino.