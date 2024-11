«Esprimiamo piena vicinanza al sindaco di Cetraro Ermanno Cennamo che ha deciso di dimettersi per porre fine a una vicenda politica singolare, fatta di sfiducia e sotterfugi, che vede operare al peggio una certa politica dalla quale prendiamo le distanze». A sostenerlo sono il capogruppo del Pd Mimmo Bevacqua e il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Iacucci che, esprimono piena vicinanza e solidarietà al primo cittadino e dirigente del partito.

«In un momento particolare e complesso della sua vita – proseguono ancora Bevacqua e Iacucci – Cennamo ha provato a spendersi al massimo nell'interesse della comunità rappresentata, ma ha ricevuto in cambio soltanto ipocrisie e giochi di potere, così come ha avuto modo di spiegare in un lungo post su facebook. Uno sfogo pubblico dal quale traspare la grande amarezza di chi ha improntato la sua vita al servizio della propria Comunità e ha inteso la politica stessa come servizio e non come strumento».

«Non possiamo che esprimere grande apprezzamento per Cennamo – concludono Bevacqua e Iacucci –. Anche in questo momento difficile politicamente e personalmente, dimostra grande dignità, rispetto delle Istituzioni e profondo amore per il suo Comune che ha servito con grande lealtà, programmando una serie di interventi storici in grado di cambiare il volto della città e i cui risultati si vedranno comunque nel prossimo futuro».

Irto: «Resto dalla parte dei sindaci, che ogni giorno affrontano molte difficoltà»

«A nome mio e della comunità democratica calabrese, esprimo vicinanza e solidarietà a Ermanno Cennamo, che con una lunga nota ha annunciato le dimissioni da sindaco di Cetraro, parlando di insulti, accuse e tradimenti politici subiti». Lo dichiara il senatore Nicola Irto, segretario del Partito democratico della Calabria, in un comunicato stampa.

«Mi hanno colpito molto – prosegue il parlamentare dem – i termini e i contenuti di questa uscita pubblica. L’amministrazione comunale di Cetraro stava occupandosi del bene comune con impegno, onestà, equilibrio; senza rumore, clamore, ostilità. Forse per questo ha dato fastidio. Oggi in politica si vedono spesso attacchi personali, polemiche sterili che – avverte il senatore del Pd – talvolta superano ogni limite di linguaggio, tono, pertinenza. Urla, di solito, chi non ha argomenti e non intende dedicarsi ai problemi veri, affrontarli con responsabilità, coraggio, trasparenza».

«Resto dalla parte dei sindaci, che ogni giorno affrontano molte difficoltà e sono il primo riferimento dei cittadini. Sono convinto che non passerà nel silenzio il gesto di Cennamo, che ha compiuto un passo indietro per amore della propria comunità, per marcare – conclude Irto – la differenza personale di metodo, stile, visione».