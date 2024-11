irto, bando cardiochirurgia, reggio calabria

«Accolgo con grande soddisfazione la notizia dell'avvio delle procedure di selezione del personale per la Cardiochirugia dei Riuniti di Reggio Calabria.

L'apertura del reparto consentirà , finalmente, di poter effettuare interventi e ricoveri per salvare vite umane e tutelare la salute dei cittadini.

Una struttura di eccellenza che, ne sono certo, contribuirà al potenziamento e al miglioramento delle prestazioni sanitarie della regione.

Cardiochirurgia costituisce solo uno degli step indispensabili nel più ampio processo di riqualificazione del sistema sanitario calabrese che, con sforzi comuni, imprescindibili e fondamentali, dovrà essere in grado di garantire ai cittadini un’assistenza sanitaria degna di una regione e di un Paese civile e avanzato».