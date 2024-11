Solo uno è stato eletto in consiglio comunale: il vicesindaco Maria Grazia Micalizzi. La carica di vicepresidente sarà ricoperta invece da Luigi Rizzo

Varata la giunta comunale a Isola Capo Rizzuto, la cittadina crotonese dove il 24 novembre scorso si sono tenute le elezioni amministrative dopo lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. Il sindaco Maria Grazia Vittimberga ha nominato cinque assessori di cui quattro esterni ed uno solo eletto in consiglio comunale. Si tratta di Maria Grazia Micalizzi (con la carica di vicesindaco), Salvatore Friio, Roberto Puleo e Randolfo Fauci; tra i neo consiglieri comunali invece è stata scelta Maria Pangallo. La carica di presidente del Consiglio comunale sarà ricoperta da Luigi Rizzo della lista Isola Capo Rizzuto in Rete che, insieme a Liberi di Ricominciare, ha sostenuto la candidatura di Maria Grazia Vittimberga a sindaco eletta, dopo il turno di ballottaggio, con 3.488 voti pari al 52,6%.