A Isola Capo Rizzuto il sigillo della vittoria al primo turno è arrivato 10 minuti dopo la mezzanotte ma si è capito dall’arrivo del primo dato che il divario tra il sindaco uscente Mariagrazia Vittimberga e la coalizione di centrodestra capitanata da Maurizio Piscitelli era importante e avrebbe potuto portare a un’affermazione immediata.

Eppure si è, in qualche modo, andati oltre ogni aspettativa e ogni previsione: le previsioni vedevano sempre la sindaca uscente come favorita, ma quasi tutti la davano per vittoriosa al ballottaggio e non al primo turno.

Mai della partita, distaccato di molto, il Partito democratico con Andrea Filici che con coraggio ha affrontato una competizione elettorale apparsa da subito troppo in salita per lui e la sua squadra.

È stato un pomeriggio di gioia, sorrisi e volti emozionati quello trascorso al quartier generale di Vittimberga. Dove era proprio lei, il sindaco, a comunicare i dati in prima persona a tutti i presenti. E a ogni sua parola partivano urla e applausi. Un balletto continuo intorno al 50%, qualche allungo che aveva illuso di una vittoria anche più ampia, qualche ritorno di Piscitelli a strozzare l’urlo dei sostenitori.

Il clima di speranza – molti in segreteria erano certi di una vittoria possibile al primo turno – si è respirato fino al boato per il raggiungimento del dato certo di vittoria già al primo turno. Arrivato alle 00:10 con un sindaco in lacrime per un risultato, come da lei sottolineato, straordinario sotto tutti i punti di vista.

I cittadini di Isola hanno scelto il loro sindaco al primo turno nonostante la corazzata politica di centrodestra che ha schierato parecchi rappresentanti istituzionale per provare a capovolgere i pronostici.

Altro dato certo quello che riguarda il Partito democratico che paga, forse, le scelte portate avanti in questi anni sul territorio che lo hanno visto prima schierato con l’attuale maggioranza e poi isolarsi nello scenario politico complessivo.