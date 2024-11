«Lo stato della sanità in Calabria è disastroso e le conseguenze le pagano i cittadini con un livello delle prestazioni non sufficiente e con una spesa che pesa sui calabresi senza alcuna corrispondenza con i servizi erogati. Dopo l’approvazione da parte del Parlamento del Decreto Calabria, che di fatto commissaria la sanità calabrese, è necessario istituire una commissione di inchiesta che punti ad accertare e verificare, non solo lo stato della sanità, ma le criticità e le responsabilità che hanno portato la sanità calabrese nello stato di disastro in cui versa. Disastro che ha pesantissime ricadute sui cittadini calabresi». È quanto chiede Articolo Uno che presenterà una proposta di legge nel corso di una conferenza stampa che si terrà lunedì 15 luglio alle ore 11,00 all’Hotel Lamezia di Lamezia Terme a cui parteciperanno lonorevole Nico Stumpo, il consigliere regionale Arturo Bova, l’assessore regionale Antonella Rizzo, il segretario regionale di Articolo Uno Pino Greco, Berto Liquori membro direzione nazionale e il responsabile sanità regionale di Articolo Uno Santo Gioffrè.