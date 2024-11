Con l’avvio della strutturazione nazionale di “Italia al Centro”, anche in Calabria il movimento presieduto da Giovanni Toti e coordinato da Gaetano Quagliariello vara la sua squadra. Lo riferisce una nota stampa del gruppo politico nella quale si evidenzia: «Dotato di piena autonomia politica e organizzativa, in consiglio regionale - così come a livello parlamentare - ci sarà un accordo che vedrà un gruppo unitario dal nome “Coraggio Italia - Italia al Centro” con la partecipazione dei due distinti soggetti politici». Sul territorio calabrese, come a livello nazionale, «il partito avrà una impostazione di tipo federale: si parte dalle realtà provinciali che si federano tra loro e delegano alcune funzioni al livello regionale».

Italia al Centro si organizza in Calabria, le nomine

Per questo il partito avrà «un organo esecutivo, individuato nella segreteria regionale, e un’assemblea federale con funzioni di dibattito e deliberazione politica. In ossequio a questa impostazione, la strutturazione regionale vede la segreteria affidata al consigliere Francesco De Nisi (già presidente della provincia di Vibo), mentre l’assemblea federale è presieduta dal senatore Franco Bevilacqua». E ancora: «Alfonso Dattolo è il delegato calabrese nella struttura federale nazionale. I segretari provinciali sono Vincenzo Scarcello (Cosenza), Massimo Ripepi (Reggio Calabria), Carmen Carceo (Crotone), Giuseppe Monteleone (Vibo Valentia), Mario Migliarese (Catanzaro), mentre i consigli federali provinciali sono presieduti da Pasquale Imbalzano (Reggio Calabria), Domenico Arcuri (Crotone), Nicola D’Agostino (Vibo Valentia), Pino Pitaro (Catanzaro).

La segreteria regionale

La segreteria regionale è così composta: Serena Anghelone (con funzioni di vice-segretario), Domenico Campana, Antonello Cariglino, Lea Concolino, Romano Loielo, Antonio Lopez, Pasquale Montesano, Sandra Polimeno, Vito Regio. A Giovanni Carè è stato infine affidato il coordinamento regionale dei giovani, mentre, sempre nella rappresentanza giovanile, Cetty Scarcella è entrata a far parte della segreteria nazionale del partito. Le cariche di partito, attribuite provvisoriamente, resteranno in vigore fino alla celebrazione dei congressi che si svolgeranno nei mesi di settembre e ottobre».

Pitaro (Catanzaro) rinuncia: «No, grazie»

In seguito alla nota di Italia al centro, arriva la precisazione di Giuseppe Pitaro, indicato come figura a capo del consiglio federale provinciale di Catanzaro. «Voglio ringraziare per la stima e la fiducia accordatemi - scrive Pitaro -, ma non posso accettare un ruolo così importante e che necessita per il suo adeguato svolgimento molto tempo e un serrato impegno essendo io attualmente impegnato nella mia attività professionale. Faccio i più calorosi auguri a tutti i componenti del neopartito di buon lavoro augurando loro di raggiungere i successi prefissati».