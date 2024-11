Sarà presentato lo Statuto della scuola, l’organizzazione di programma coi moduli di studio di ricerca e di prove finali, per un nuovo corso di politica

«L’Italia del Meridione fa scuola. Si concentra, studia, si riconosce, si ritrova. È la scuola dei legami sociali… che ha come solo interesse il bene comune. Dal 28 al 29 L’Italia del Meridione raccoglie le sue forze di azione, la sua voce corale e personale…la propria identità, per ripensare il nostro stare insieme, lo stile e la formazione dell’appartenenza militante»

Obiettivi

«Il primo obiettivo è stare insieme… parlarsi liberamente, sinceramente, ognuno con le proprie attese e imprese, con i propri compiti, progetti e desideri. Dal Paese che sogniamo dobbiamo passare al Paese che vogliamo…- continua la nota firmata da Orlandino Greco e Giuseppe Ferraro- Non sarà come nelle tradizionali scuole di partito, con indottrinamento, tecnicismo di competenze, tavoli programmati e approntanti per congressi di parole di capi e correnti. Non sarà nemmeno il social online, dove si clicca senza vedersi. Sarà invece per capirsi, comprendersi, … non ci sarà un capo di obbedienti.

La scuola di politica

«IDM si propone come Scuola Pubblica di Politica. Si fa scuola. Trasmette, studia, si applica, fa comunità e continuità, fa legalità di legami per l’Unione delle comunità che abitano e vivono le Calabrie. Una politica che non educa ai legami sociali perde la sacralità dell’intima comunità… Chiunque è impegnato in IDM deve arrivare con una domanda, deve formularla, esprimerla. Parleremo tutti… Stabiliremo la nostra Carta d’Azione Etica senza proclami vuoti…» si legge nella medesima nota del movimento.

«Vogliamo arrivare all’Assemblea carichi delle voci, delle discussioni, delle risoluzioni, dei progetti che riusciremo insieme a programmare insieme, da dentro le realtà territoriali e sociali. Sarà un dialogo corale per organizzare l’Unione a partire da noi stessi. Pensare all’Unione e all’Autonomia», proseguono così le intenzioni espresse da Italia del Meridione che «va verso l’Unione del Paese senza unità di misure, senza imposizioni per l’Unione delle Autonomie, per un partito della Confederazione Democratica delle Autonomie»

Infine conclude la nota, «Sarà presentato lo statuto della scuola, l’organizzazione di programma coi moduli di studio di ricerca e di prove finali. Chi si scriverà al corso di politica dell’Italia del Meridione, presenterà una propria domanda con motivazioni, curriculum biografico e prospettive di ricerca. La giornata di studio sarà preceduta da una riunione del comitato politico dell’IDM»

Giuseppe Ferraro

Orlandino Greco