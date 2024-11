Italia del Meridione si riorganizza internamente e fra settembre e ottobre sono state inserite nell’organigramma federale figure significative nel partito con leader Orlandino Greco. Nominata a coordinatrice Federale del movimento donne di Italia del Meridione, Caterina De Rose. «Questa mia adesione al partito nasce dalla volontà di mettere a disposizione del movimento donne IdM, la mia decennale esperienza associativa, maturata presso le Acli provinciali di Cosenza» queste le prime parole di De Rose per poi continuare con questo slancio positivo.

«L’obiettivo è quello di porgere particolare attenzione al mondo femminile, nell’ambito delle pari opportunità, della famiglia, del lavoro, dell’immigrazione. Ringrazio tutti per la fiducia e spero di non deludere le aspettative». Mario Bilotto, invece, è stato nominato Coordinatore federale del Movimento giovanile IdM.

«Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine al segretario federale Vincenzo Castellano per avermi conferito l’incarico di Coordinatore federale del Movimento Giovanile di Italia del Meridione» ha esordito Bilotto, continuando. «È un onore e un privilegio assumere questo ruolo e avere l’opportunità di contribuire attivamente alla crescita e al rafforzamento del nostro movimento. Il nostro obiettivo è creare un ambiente in cui i giovani possano comprendere e apprezzare il valore della politica e il ruolo cruciale che possono svolgere nel plasmare la società».

La nomina di vicesegretario federale è andata a Patrizia Verduci. «Nel corso degli anni ho incontrato tante volte Orlandino Greco rimanendo sempre colpita dalla sua visione di sviluppo incentrata sul Meridione italiano. Io sono un editore nel campo della medicina e, viaggiando per il mondo, mi sono sempre resa conto di quanto il nostro Paese abbia bisogno di nuove forze propositive e, il Sud, in tal senso, deve svolgere un ruolo primario: proprio per questo credo abbia bisogno di realizzare un nuovo cammino che porti ad avere una certa valenza imprenditoriale», ha affermato.

Riorganizzazione anche in Campania con la nomina del segretario regionale Carmine Buono. «Ringrazio per la fiducia accordatami in merito all’impegnativo incarico ricevuto. Come rappresentante non ho mai avuto un ruolo attivo in politica, lamentando, come la maggior parte degli italiani, le difficoltà quotidiane e, quindi, sentendo la voglia e la necessità di provare ad essere non spettatore, ma parte attiva per valutare e affrontare le varie problematiche».