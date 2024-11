La convocazione tra pochi giorni per programmare eventi e iniziative per il 2024. La segretaria Paese: «La politica non ha senso se perde contatto con la realtà»

Lo scorso 16 dicembre si sono celebrati i congressi cittadini di Italia Viva, i primi dopo l’elezione di Nunzia Paese al timone del partito in Calabria. La presidenza della commissione regionale per i congressi ha proclamato gli eletti.

Questi i loro nomi comune per comune. A Colosimi (Cs) Paolo Colosimo, per Lamezia Terme Antonio Costantino, a Mirto Crosia (Cs) Caterina Urso, a Guardavalle (Cz) viene eletto Pasquale Samà, a Siderno (Rc) Sofia Anna Rosa, nel comune di Montalto (Cs) Roberta Scarfone e a Cosenza - unico eletto per votazione, tutti gli altri acclamati in maniera unitaria - Piero Ugo Gagliardi.

«E proprio a Cosenza, così come in molti altri comuni della regione, si registrano nuove adesioni tra cui anche quella dell’ex sindaco di Rovito, Felice D’Alessandro», fa sapere Italia Viva attraverso una nota.

«Il 22 dicembre – si legge ancora – è convocata l'assemblea regionale in concomitanza con il classico scambio di auguri di Natale. Sarà l’occasione per guardare all’imminente programmazione di eventi e iniziative politiche per il 2024 con lo sguardo rivolto alle Europee di giugno che daranno a Italia Viva Calabria l’opportunità di esprimere il suo potenziale di proposta politica attraverso una lista di candidati giovani, altamente qualificati, eticamente irreprensibili».

«La celebrazione dei congressi – prosegue la nota – è stata occasione di dibattito e confronto con le assemblee degli iscritti da parte della nuova presidente regionale di Italia Viva, Nunzia Paese che così ha potuto raccogliere proposte e sollecitazioni direttamente dalla voce dei cittadini ma anche dare un segnale concreto del nuovo corso avviato in Calabria, che proprio da una presenza costante e qualificata sui territori intende ripartire per ricostruire il rapporto di fiducia tra classe politica e cittadini incrinato da anni di malgoverno, inettitudine e spreco di risorse pubbliche».

«La politica non ha senso se perde contatto con la realtà – sono state le prime parole di Nunzia Paese –. Avviare e accompagnare grandi e piccoli processi di cambiamento, comporta una grande capacità di ascolto, autonomia nelle scelte e senso di responsabilità. Sono questi gli impegni che Italia Viva Calabria vuole porsi con orgoglio e umiltà allo stesso tempo, consapevole della grande tradizione riformista in cui affonda le proprie radici ma con lo sguardo proiettato alle sfide del futuro per un Paese più sicuro, prospero e sostenibile, più giusto e solidale».