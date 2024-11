È Nunzia Paese la nuova coordinatrice regionale di Italia Viva che affiancherà il sindaco di Diamante Ernesto Magorno. A settembre 2022 fu candidata alla Camera nel collegio uninominale Cosenza-Tirreno, lo stesso in cui gareggiavano Anna Laura Orrico e Andrea Gentile. Era sostenuta dal Terzo Polo, quando ancora Renzi e Calenda lavoravano al partito unico.

Divise le strade dei due ex Pd, i renziani si stanno riorganizzando su tutto lo Stivale e la Calabria non fa eccezione. «Ho ricevuto con grande soddisfazione la nomina - ha commentato Nunzia Paese -. Entusiasmo, passione e volontà sono i cardini dell’impegno politico e rivolgo i ringraziamenti ai leader di Italia Viva, alla coordinatrice nazionale Raffaella Paita, a Matteo Renzi, presidente e fondatore del partito, e ai dirigenti delle strutture centrali che hanno voluto conferire a me un incarico di grande prestigio».

«Ringrazio ancora gli amici che in questi anni sono stati vicini e quanti hanno riposto in me la loro fiducia - ha aggiunto la neo coordinatrice regionale -. Sono stata letteralmente sommersa di messaggi di congratulazioni ed auguri inviatemi dagli iscritti provenienti da tutte le zone della Calabria, ma anche dagli attestati di stima espressi da altre forze politiche. Intendo ringraziare tutti quanti con un forte abbraccio e con gli auspici di svolgere un grande lavoro nell’interesse dei cittadini calabresi».

Avvocato cosentino, ha preso di petto la sua avventura in politica. «Sono orgogliosa dell’opportunità che i dirigenti di Italia Viva hanno riposto in me, con ulteriore e rinnovata determinazione affronterò il lavoro da fare. Insieme ad Ernesto Magorno, con cui collaborerò nel coordinamento regionale, mi impegnerò al fianco di tutti gli iscritti e simpatizzanti di Italia Viva - Calabria, in una nuova fase programmatica del territorio. Ascolto delle persone, identificazione delle problematiche ed elaborazione delle proposte - ha concluso - costituiranno le prossime fasi politiche che ci attendono e che renderanno protagonista Italia Viva in Calabria».