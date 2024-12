«Filomena Greco è stata nominata dal presidente di Italia Viva “commissario in Calabria”, nell'ottica di un lavoro di rafforzamento del partito nella regione e in forza dello straordinario risultato di voti di preferenza raggiunto alle elezioni europee. Desideriamo altresì ringraziare la coordinatrice uscente Nunzia Paese per il lavoro svolto». Così in una nota la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva.

Nunzia Paese con un comunicato aveva annunciato di aver lasciato la presidenza regionale di Italia Viva in Calabria e il partito per divergenze sulle «modalità per mantenere, consolidare e acquisire il consenso sul territorio».