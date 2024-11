Italia Viva si struttura in Calabria con la nomina, a margine della prima assemblea nazionale, dei coordinatori provinciali. «La provincia di Cosenza - rende noto un comunicato stampa - sarà coordinata da Anna Maria Brunetti e Davide Lauria; Cosenza città sarà coordinata da Annunziata Paese e Salvatore Giorno, la provincia di Catanzaro da Caterina Sirianni e Francesco Viapiana, a Crotone Martina Liotta e Antonio Castiglione, a Vibo Valentia Maria Salvia e Giuseppe Condello e a Reggio Calabria Francesca Chirico e Ferdinando Panucci».

«Italia Viva - è scritto ancora nel comunicato del movimento di Renzi - continua a svilupparsi anche nella nostra regione e lo fa nominando i coordinatori provinciali, donne e uomini di alto profilo che saranno in grado di far crescere la nostra comunità, che ha già raccolto numerose adesioni, lavorando quotidianamente tra la gente per radicare sul territorio i valori che stanno alla base del progetto di Italia Viva. Ai coordinatori va il nostro augurio di buon lavoro».