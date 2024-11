Italia Viva cresce in Calabria. Il partito fondato da Matteo Renzi registra l'ingresso di nuovi esponenti nella città di Catanzaro. Si tratta di Emiliana Varano e Francesco Antonio Assisi che, insieme alla coordinatrice cittadina Daniela Rotella, hanno incontrato il coordinatore regionale, Ernesto Magorno.

«La nostra scelta-commentano i nuovi entrati- è stata dettata dalla certezza che Italia Viva rappresenta il senso di ciò che la politica deve fare e quindi dare la possibilità di mettere a disposizione il nostro spirito d'iniziativa e le nostre idee. Fondamentale nella nostra scelta-concludono-è stata la figura di Matteo Renzi, unico vero leader politico esistente in Italia. Nei prossimi giorni apriremo una sede operativa e, siamo certi, riusciremo a coinvolgere tante altre persone che hanno già mostrato attenzione nei confronti di questo progetto».

Soddisfazione è stata espressa anche dal senatore Magorno e dal coordinatore provinciale Francesco Mauro. «Accogliamo con entusiasmo Daniele e Francesco- ha affermato Magorno- il loro lavoro sarà prezioso soprattutto in vista delle prossime settimane in cui saremo impegnati in una campagna elettorale bella, ma, allo stesso, tempo intensa. Andiamo avanti con fiducia e con la consapevolezza che la qualità delle nostre proposte può incidere positivamente per la Calabria».