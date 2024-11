I giovani democratici si rivolgono al Governo Gentiloni chiedendo di approvare il testo di legge insieme a quello sul testamento biologico

Si è riunita, nei giorni scorsi, presso la sede del PD Calabria, la direzione regionale dei Giovani Democratici.

L’assemblea, partecipata dai delegati di ogni provincia, ha aperto i suoi lavori ponendo l’attenzione sul progetto di legge dello ius soli. Dopo lunga ed approfondita discussione si è deciso che anche l’organizzazione giovanile calabrese aderirà alla campagna di sensibilizzazione #maipiùsoli lanciata dai GD Nazionale per i primi due weekend di dicembre. “Il Parlamento – sostengono i Giovani Democratici - ha l’obbligo morale di fornire una risposta a migliaia di giovani, già italiani di fatto, che, per inerzia della politica, continuano a vivere una situazione discriminatoria. Rivolgiamo un appello al Governo Gentiloni affinché, entro la fine della legislatura, questo testo di legge, insieme a quello sul testamento biologico, vengano approvati”.

La discussione si è poi spostata sulle prossime elezioni politiche, per le quali l’organizzazione giovanile del Partito Democratico calabrese auspica la strutturazione di un’ampia coalizione di centrosinistra, che coinvolga e valorizzi tutte le esperienze civiche che già condividono con il PD a livello territoriale esperienze di gestione della cosa pubblica. “Costruire un centro sinistra unito – continuano i giovani dem - che ponga al centro della propria azione la difesa degli ultimi, il lavoro, la cultura, l'innovazione e l’ambiente e sia in grado di schierare una classe dirigente rappresentativa dei territori e rinnovata. È questo il nostro auspicio e l’intento con cui, nelle prossime settimane, organizzeremo un momento di confronto aperto ai militanti, agli elettori e agli eletti del Partito Democratico, per costruire insieme il nostro contributo al programma elettorale. Crediamo che in questa fase storica, in cui il maggiore partito è l’astensionismo, la Calabria rappresenti per il Paese una grande scommessa: è dalla qualità delle risposte che riusciremo a dare ai cittadini in questa terra, nel cuore del Mezzogiorno, che si misurerà il profilo progressista del Partito Democratico.

Molto è stato fatto in questi anni, tanto potrà ancora essere fatto. La nostra deve tornare ad essere terra di diritti garantiti, primo fra tutti quello dei cittadini calabresi di potersi curare nella propria terra. Per questo – concludono - condividiamo gli appelli accorati del Presidente Oliverio al governo nazionale. E saremo al suo fianco in ogni azione che vorrà intraprendere”.