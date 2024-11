Jole Santelli apre ufficialmente oggi la sua campagna elettorale. Tanti i presenti a Cassano allo Jonio, nel Cosentino, per la prima uscita pubblica della candidata alla presidenza della Regione per la coalizione del centrodestra in corsa per le prossime elezioni regionali del 26 gennaio.



Sul palco insieme alla parlamentare anche il consigliere regionale Gianluca Gallo, la senatrice Fulvia Caligiuri e l'onorevole Giuseppe Pedà.