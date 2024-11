Continuano a stringersi nel dolore gli esponenti politici di ogni fazione in seguito alla prematura morte della Presidente Jole Santelli. L'ex deputato centrista Giuseppe Galati si unisce al cordoglio della politica tutta: «La scomparsa di Jole Santelli mi sconvolge e rattrista profondamente. Una donna tenace e caparbia. Jole fino alla fine è riuscita a coniugare profondo senso del dovere, passione e spirito di servizio verso la politica e anche in questo suo ultimo percorso istituzionale una forte sensibilità verso i problemi della Calabria».

Il politico e avvocato rievoca, poi, i ricordi del consolidato legame, professionale e affettivo, con la Santelli: «Il mio personale rapporto con Jole nasce fin dagli anni universitari ed è proseguito con la comune passione per la politica. Molti i punti di incontro e tante le battaglie comuni in Parlamento in favore del Sud e della Calabria ma anche punti di vista e posizioni diverse rappresentate sempre e comunque con equilibrio e rispetto reciproco».

Galati conclude esprimendo la sua vicinanza ai cari :«La prematura scomparsa di Jole lascia un vuoto profondo ma soprattutto un insegnamento e una testimonianza di coraggio. Mi stringo alla sua famiglia, alle sorelle Paola e Roberta ed ai suoi tanto amati nipoti in questo momento di grande dolore, consapevole del fatto che ciò che ha lasciato Jole costituirà un dono per ciascuno di noi» aggiunge, riconoscendo i meriti della sua brillante carriera, in parte condivisa.