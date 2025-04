La calabrese Simona Loizzo è stata eletta nel direttivo federale della Lega, un organismo di 22 membri che affianca il segretario nazionale Salvini.

“Ringrazio tutti i delegati per la fiducia accordatami. Ringrazio prima di tutti Salvini, Duringon e tutti i delegati calabresi e di altri regioni che mi hanno votato” ha dichiarato Simona Loizzo dopo l’esito della votazione.

Poi ha aggiunto: “Il congresso di Firenze ci fa più forti e porta la Lega in una dimensione politica importante, fondamentale per ricostruire i rapporti con gli Stati Uniti e al fine di creare le condizioni per una nuova Europa”.