'Cassano deve uscire immediatamente dall’isolamento viario'. È quanto sostiene il Movimento della Calabria che Vuoi, circolo di Cassano All’Ionio.

"Non è più sopportabile che da anni rimane chiusa al traffico veicolare l’importante arteria stradale di competenza della Provincia di Cosenza, denominata Cassano – Civita – Frascineto e collegamento con la Salerno – Reggio Calabria, atteso anche l’interdizione a sud per i lavori in corso di ammodernamento della strada statale 534.



Siffatta situazione, determina il totale isolamento del territorio di Cassano con conseguente grave disagio per i tanti cittadini, che per motivi diversi sono costretti loro malgrado, a compiere chilometri e chilometri per raggiungere il proprio posto di lavoro, l’Università della Calabria e le strutture ospedaliere della provincia di Cosenza.

L’isolamento con la chiusura della strada provinciale (Cassano- Civita – Frascineto) è aggravato dal fatto per chi proviene dall’uscita a nord dal divieto di transito lungo l’arteria che collega Cassano attraverso il Santuario della Madonna della Catena.



Per quanto ci riguarda, non siamo interessati a sollevare polemiche nei confronti di nessuno, ma, siamo solo animati nel farci carico delle sacrosante rivendicazioni e istanze delle popolazioni, che da tempo attendono con civile pazienza la riapertura della Cassano – Civita- Frascineto.



Così come riteniamo, che un Comune di quasi ventimila abitanti, non può continuare a sopportare e ad essere mortificato su questo versante.



La Calabria che Vuoi, circolo di Cassano, fa appello al Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Cosenza, Mario Occhiuto, per porre fine a questa infinita vicenda che pone il territorio di Cassano nella più totale emarginazione rispetto al grande traffico veicolare".