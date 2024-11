Mario Tomaino è candidato a sindaco per il comune in provincia di Catanzaro. Durante l’ultimo incontro con gli elettori si è lanciato in un irresistibile comizio

Come dimenticare Angelo Cofone, detto "Frosparo", politico di Acri, diventato famosissimo grazie alla sua partecipazione ad Avati un altro!, la trasmissione di Canale 5 condotta da Paolo Bonolis.



Ma ora la Calabria sembra avere un altro Cetto La Qualunque, capace di far passare lo stesso Frosparo per un esperto di fisica quantistica. Si chiama Mario Tomaino, candidato a sindaco di Decollatura. In questo video, che ha pubblicato lui stesso sulla sua pagina Facebook, litiga con l’inglese e con i nomi di alcuni calciatori, mentre durante un comizio si avventura in improbabili metafore. Da non perdere.





