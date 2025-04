Le deputate Giuliano e Orrico mettono nel mirino un emendamento della legge sulla Corte dei Conti: «Forza Italia vuole uno scudo per evitare che l’amico paghi 35 milioni contestati come danno erariale»

«In questa legge indecente che demolisce la Corte dei Conti e i controlli contro gli sprechi di denaro pubblico, c'è anche un emendamento ad personam fatto per salvare un avvocato dello Stato della Regione Calabria al quale, insieme a un dirigente, è stato contestato un danno erariale da 35 milioni di euro. Grazie a questa norma indecente pagherà pochi spicci e i cittadini calabresi, come al solito, rimarranno fregati».

Lo ha detto in aula alla Camera la deputata M5S Carla Giuliano. «Sul testo dell'emendamento – ha aggiunto la collega Carmela Auriemma – manca solo il nome del beneficiario, dovete dirlo qui dentro il nome».

«Questo emendamento – ha aggiunto la deputata M5S Anna Laura Orrico – è stato proposto da Forza Italia, il partito che governa la Calabria, per lasciare impunito un avvocato della regione che non ha fatto il suo dovere. Spero che il centrodestra si vergogni per queta ennesima schifezza e i calabresi devono sapere che sono queste le famiglie politiche che imperversano in Parlamento».