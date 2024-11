Domani 15 febbraio, alle 15:00 in diretta, a Pubblica Piazza sul canale 19 di LaC Tv si discuterà il tema: la formazione in politica. Il 9 febbraio a Lamezia Terme è partita la “Scuola di Formazione per il bene comune”, con l’obiettivo di formare quadri che siano in grado di comprendere la complessità della partecipazione al governo della cosa pubblica e alla vita sociale. La prima lezione è stata tenuta da Giorgio Vittadini, Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà. A discuterne, negli studi di Pubblica Piazza, con il direttore di lacnews24.it, Pasquale Motta, i promotori calabresi dell’iniziativa, Antonio Saladino de “Il Sud già e non ancora”, Federica Roccisano, (Coop.Sociale Hermes 4,0 ) e l’avv. Luca Torcasio (centro culturale Aletheia). La puntata sarà replicata alle 23:30 sempre sul canale 19 di LaC. Per chi volesse seguire in diretta streaming da fuori regione o da dispositivi mobili si può collegare al sito lactv.it e lacnews24.it. Per telefonare in diretta 0961/1916468 per inviare whatsapp 3401219080.