La Giunta regionale - informa una nota dell’Ufficio stampa – riunita sotto la presidenza del Presidente Mario Oliverio, ha approvato, su proposta dell'Assessore ai Trasporti Francesco Russo, l’indicazione metodologica di sviluppo del Piano regionale Trasporti.

La Giunta ha demandato all'Assessore Russo l'adozione di ogni iniziativa necessaria all'avvio delle procedure necessarie all'aggiornamento, integrazione e completamento del Piano regionale dei Trasporti e di predisposrre e dare impulso alle attività necessarie per l'attuazione e l’avvio dei progetti pilota, per l’avvio di un Progetto tematico settoriale per la mobilità e per l'avvio di uno specifico progetto di ricerca per l'analisi delle interazioni tra il Sistema Gioia Tauro, il sistema portuale regionale e territorio regionale.