Tra gli altri provvedimenti, approvato lo schema di convenzione tra la Regione e l’AGENAS e il disegno di legge avente ad oggetto il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio

Sotto la presidenza di Mario Oliverio e con l'assistenza del segretario generale, Ennio Apicella la Giunta è tornata a riunirsi nella giornata di ieri. Approvato lo schema di convenzione tra la Regione Calabria e l'AGE.NA.S.- Agenzia per i servizi sanitari regionali, avente ad oggetto l'affidamento da parte della Regione Calabria all' Agenzia di compiti operativi, procedurali ed informatici per la realizzazione e le gestione amministrativa del programma di accreditamento dei provider ECM regionali.

Approvate altresì le linee guida per la fase di valutazione delle operazioni del POR FESR-FSE 2014/2020, POR Calabria FESR- FSE 2014/2020; il Programma annuale 2017 del Fondo Unico per la Cultura (legge regionale 12 giugno 2009 N^ 19 -art.4), il regolamento concernente le procedure per le nomine e le designazioni di competenza del Presidente della Giunta regionale e della Giunta nelle società a partecipazione regionale e nelle fondazioni regionali.

Su proposta congiunta del Presidente Oliverio, dell'assessore alla Pianificazione Territoriale ed Urbanistica Rossi e dell'Assessore all'Istruzione Roccisano è stato approvato anche il Protocollo di Intesa tra Regione Calabria e Mibact per la realizzazione della 21ma riunione degli Atelier del Consiglio d'Europa per l'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio e dell'Educazione, e per l'attuazione delle attività propedeutiche finalizzate al contributo italiano nel confronto internazionale sull'educazione al paesaggio rivolto alle giovani generazioni e della realizzazione della conferenza in Calabria.

Su proposta del Vicepresidente Viscomi sono stati approvati: il disegno di legge avente ad oggetto il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, i rendiconti degli esercizi delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Pubblica (ATERP) di Vibo Valentia e di Reggio Calabria e la trasmissione al Consiglio Regionale per gli atti di competenza; la ridefinizione delle funzioni di controllo dei dipartimenti vigilanti del bilancio e della presidenza su società, enti e fondazioni.