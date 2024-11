L’ex ministro Maria Carmela Lanzetta, dopo essersi dimessa da ministro e aver rifiutato l’incarico di assessore regionale, torna nella sua Monasterace e nella sua farmacia

È tornata ad indossare il suo camice bianco, l’ex ministro Maria Carmela Lanzetta. La Lanzetta si è presentata nella sua farmacia di Monasterace, accolta da amici e parenti, dopo aver presentato le dimissione da Ministro per gli Affari regionali venerdì scorso.

Tutto ha inizio con la proposta del governatore Oliverio di entrare a far parte della giunta regionale. L’ex ministro in un primo momento accetta l’incarico ma poi lo rifiuta quando il nome di Nino De Gaetano compare tra i possibili assessori regionali. "Non ci sono le condizioni di chiarezza sulla posizione dell'assessore Nino De Gaetano" aveva dichiarato la Lanzetta nel respingere la nomina di assessore regionale. De Gaetano, infatti, è stato coinvolto nell’inchiesta contro il clan Tegano su un presunto voto di scambio con la ‘ndrangheta.

Torna quindi nella sua Monasterace dove è stata sindaco dal 2006 al 2013 ma, intervistata dal TgR della Calabria, ha detto di non essere “mai uscita dalla politica. Quando ero nel governo ho aperto il ministero ai territori e nei fine settimana mi dedicavo alle aree del Sud e alla Calabria in particolare”.