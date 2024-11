Raccolta firme in diverse località calabresi. Secondo il deputato Furgiuele: «Il caso-Diciotti non può costituire un pretesto per impedire al ministro di mettere la parola fine agli sbarchi clandestini»

La Lega Calabria scende in piazza a sostegno di Matteo Salvini. Lo riporta una nota a firma del deputato Domenico Furgiuele che specifica: «Per il weekend nelle maggiori piazze di tutto il territorio regionale da Tortora a Reggio Calabria, con più di 30 gazebo, raccoglieremo le firme in difesa del diritto del ministro degli interni in carica di poter attuare, secondo legge e nel più pieno rispetto della Carta Costituzionale, gli indirizzi di governo per i quali e sui quali milioni di italiani ci hanno già dato fiducia lo scorso 4 marzo».

Secondo l’esponente leghista si tratta di un tema su cui si gioca la fiducia degli elettori: «Il caso-Diciotti non può infatti costituire un pretesto per impedire al ministro Salvini di mettere la parola fine agli sbarchi clandestini nel nostro paese, alle condotte criminali degli scafisti del Mediterraneo e al business ad esse collegato».

Ribadito pieno appoggio: «alla linea del nostro capitano nella battaglia democratica e di civiltà verso coloro i quali vogliono percorrere anche in questo momento storico la scorciatoia giudiziaria per riprendersi un Paese che non li vuole più, perché hanno fallito, rendendolo insicuro e umiliandone la dignità a livello internazionale». «L'Italia di oggi, invece, chiede e ottiene rispetto. Per questo invitiamo i cittadini a recarsi a firmare nel prossimo weekend presso i nostri gazebo. Sostenere Salvini, significa garantire la certezza dell'attuazione di un programma di governo teso a dare sicurezza e serenità concrete alle nostre famiglie, ai nostri figli. Invito tutti ad una mobilitazione democratica e risoluta allo stesso tempo contro ogni forma di lesione al primato della politica e della Costituzione».