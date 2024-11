La notizia è volata subito di bocca in bocca fra la gente stipata nella hall della sala ricevimenti che ospita il congresso provinciale cosentino di Forza Italia. Lo start era previsto intorno alle 15 ma subito si è capito che qualcosa non era andato per il verso giusto fino a quando la notizia dell'incidente che ha coinvolto il presidente Roberto Occhiuto non è stata diffusa dai media. A quel punto si è alzato un brusio costante in cui tutti chiedevano notizie dell'incidente e dello stato di salute degli occupanti del veicolo del governatore.

È toccato all'assessore regionale all'Agricoltura, Gianluca Gallo, segretario provinciale designato dei forzisti, tranquillizzare tutti. L'assessore ha assicurato che nessuno si è ferito in modo grave e che tutti sono stati accompagnati all'ospedale di Catanzaro per gli accertamenti di rito. Niente di preoccupante dunque e a chi chiedeva se la convention sarebbe andata avanti lo stesso, Gallo ha risposto di sì. L'attesa di Roberto Occhiuto a quel punto si è fatta ancora più spasmodica. Nonostante il ritardo di un'ora e mezza rispetto al programma nessuno è andato via e la sala ricevimenti di Zumpano che ospita il congresso è ancora piena come un uovo.