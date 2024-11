È quanto dichiarato dalla deputata grillina Dalila Nesci riferendosi all’ultimo decreto commissariale varato da Scura e Urbani

«Il recente aggiornamento della rete ospedaliera calabrese è avvenuto scavalcando la Regione. I commissari Scura e Urbani fanno come vogliono, credono di essere onnipotenti e si atteggiano a supereroi, sotto l'ombrello dei ministeri vigilanti».

Lo dichiara la deputata M5s Dalila Nesci, con riferimento all'ultimo decreto commissariale in materia, scritto dopo i rilievi del tavolo interministeriale di verifica al documento dello scorso marzo.

«La vicenda della rete degli ospedali – incalza la parlamentare 5 stelle – sta diventando una pagliacciata impudica, con rivisitazioni incessanti che nascondono i problemi e illudono i territori. Non vi è alcuna sostanza né chiarezza espositiva, si ignora per l'ennesima volta la sentenza per la riapertura dell'ospedale di Praia a Mare, mancano tremila sanitari tra medici, infermieri e oss e non c'è un centesimo da investire in sicurezza, tecnologia e formazione».

«Va inoltre ricordato – prosegue la parlamentare 5 stelle – che il commissariamento vigente è illegittimo e che il piano di rientro è infondato, poiché la Calabria ha avuto minimo 1,7 miliardi di euro in meno per la cura dei pazienti cronici. Scura e Urbani – aggiunge la parlamentare – giocano a stupire con effetti speciali. Negli ultimi giorni hanno scritto decreti a raffica, tra cui uno per autorizzare consulenze inconcepibili all'Asp di Reggio Calabria, per la quale i seicentomila e passa euro pagati al revisore Kpmg non hanno risolto il problema delle uscite milionarie senza traccia. L'obiettivo dei commissari è imbellettarsi per la verifica di fine luglio a Roma». «Intanto il governatore Oliverio – conclude Nesci – non ha idee rivoluzionarie, non ha strategie e neppure esercito. Per ricuperare la sanità calabrese serve al più presto un nuovo governo nazionale e regionale».