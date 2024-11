La politica di fine anno. Oggi alle 15:00 in diretta a Pubblica Piazza su canale 19 di LaC, il punto sulla manovra con la senatrice del M5S Silvia Vono. E ancora, il Pd, i circoli, gli iscritti alla vigilia del congresso con Antonio Menniti segretario del circolo Pd E.Lauria di Catanzaro. Conduce Pasquale Motta, direttore di Lacnews24.it. Per intervenire in diretta 0961/ 1916468 e via whatsapp 340/1219080. Per seguire in diretta streaming lactv.it oppure lacnews24.it.