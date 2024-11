Domani, 8 febbraio, nuovo appuntamento con Pubblica Piazza, il programma condotto dal direttore di lacnews24.it. Pasquale Motta. Ospiti in studio l’on. Antonio Viscomi, deputato del Pd e il dottor Mario Buffone, che ripercorrerà la carriera politica del nonno Pietro, storico parlamentare e amministratore della Dc scomparso nel 2013. La replica della puntata andrà in onda alle 23:30. Per seguire la puntata da fuori regione oppure attraverso i dispositivi mobili in diretta streaming sarà possibile collegarsi al sito lactv.it oppure lacnews24.it.